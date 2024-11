La neve rende più suggestivo l’arrivo del Capodanno a Camigliatello Silano. I fiocchi hanno iniziato a cadere copiosi poco prima delle ore 19, imbiancando rapidamente le strade. Tutta la Sila cosentina è interessata dalle precipitazioni che, secondo le previsioni, proseguiranno anche nella giornata di domani, 31 dicembre, e per tutta la notte di San Silvestro.

L’alba del 2019 quindi, dovrebbe offrire lo spettacolo della coltre bianca, per la gioia di sciatori ed amanti della montagna. Il paesaggio innevato renderà più suggestivo il tour del trenino turistico a vapore, in calendario la vigilia di Capodanno, mentre molte attività di ristorazione segnalano il boom delle prenotazioni per il pranzo del primo gennaio.