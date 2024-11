Fitti controlli della Guardia costiera: attuati un sequestro penale e sei verbali di violazioni amministrative relative a etichettatura non corretta, mancata tracciabilità e cattiva conservazione del pescato

La Guardia costiera, nel corso di controlli mirati al contrasto alla vendita irregolare di prodotti ittici nell'area della Piana di Gioia Tauro, ha elevato sanzioni amministrative per circa 15 mila euro a operatori commerciali. In particolare i provvedimenti sono stati adottati nei confronti di esercizi per vendita al dettaglio, centri commerciali ed ambulanti.

Nello specifico sono stati attuati un sequestro penale e sei verbali di violazioni amministrative relative a etichettatura non corretta, mancata tracciabilità, cattiva conservazione del pescato e mancato rispetto della data di scadenza dei prodotti.

L'area interessata dai controlli a difesa della normativa di tutela dei consumatori, ha riguardato i comuni di Gioia Tauro, Palmi e Taurianova.