Il seminario si terrà per l’intera giornata a Rende al Museo del Presente

I controlli in materia sulla gestione e l’abbandono dei rifiuti, le tecniche operative della polizia ambientale, la nuova disciplina sui rifiuti saranno alcuni dei temi che martedì 30 gennaio, saranno affrontati durante il seminario dei Pol day 2018 “Tutela ambientale”, nell’ambito delle iniziative di Pol –Italia.

L’adesione al seminario ha raggiunto un alto numero di iscritti provenienti dal tutto il sud Italia, e sarà tenuto da Giuseppe Aiello, uno dei maggiori esperti in materia di Polizia Ambientale, tutela Ambientale e gestione dei rifiuti, docente per la scuola di Formazione giuridica “Diritto Italia” e per la scuola regionale di Polizia Locale della Campania.

Pol- Italia e Pol Day 2018 sono eventi organizzati da Beta Professional Consulting. La manifestazione è stata patrocinata dalla Provincia di Cosenza, Comune di Rende, Università della Calabria, Anci e dall’Anvu.Il seminario si terrà per l’intera giornata a Rende presso il Museo del Presente.