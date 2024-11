Macabra scoperta nelle acque di Cannitello, a Villa San Giovanni. Uno squalo capopiatto, con pinna mutilata, è stato rinvenuto morto da un diportista durante un’escursione in barca. In base alle prime informazioni, inoltre, pare che l’esemplare sia stato privato dei denti. Asportati in maniera accurata, quasi chirurgica, forse come trofeo. Non si tratta di casi isolati di avvistamenti di squali nell’area dello Stretto dove non sono rare le presenze anche di altre specie tra cui delfini e balene. A destare preoccupazione, il trattamento riservato all’animale, con ancora l’amo attaccato ad una lenza.