Il rapace è stato recuperato dall’assessore Patertì e dal comandante dei vigili urbani. Verrà consegnato al Cras di Rende per le cure del caso

La stanza del sindaco di Briatico si è trasformata in un locale di pronto intervento ornitologico. Il comandante dei vigili urbani e l’assessore Chiara Patertì hanno soccorso nel tardo pomeriggio un piccolo falco trovato ferito lungo ex statale 522.

Il rapace presentava problemi all’ala: «Dopo averlo nutrito seguendo le indicazioni del veterinario Russo – spiegano gli amministratori – abbiamo contattato prima il Cras di Catanzaro e poi Rende. Il medico lo ha preso in custodia e domani il falchetto verrà consegnato all’ente per le cure del caso». Dopo la degenza, «potrà tornare in libertà».