L'esemplare di Poiana ferito è stato affidato alle cure dell'associazione Cabs prima di essere reintrodotto in natura

A Campo Calabro, i carabinieri nei giorni scorsi, insieme a personale della Stazione carabinieri forestale di San Roberto, hanno salvato un rapace ferito, in località Pietralcine.

In particolare, a seguito di una segnalazione giunta all’utenza 112 da parte di un privato cittadino che aveva recuperato il volatile trovato impigliato tra dei rovi, in campagna, i militari dell’Arma erano subito intervenuti sul posto. Riconosciuta la specie di avifauna selvatica, hanno poi accertato si trattasse di un esemplare di Poiana Comune “ButeoButeo”, rapace selvatico protetto, la cui caccia è vietata.

L’esemplare, impossibilitato a volare, fortunatamente ha riportato solo una ferita all’occhio sinistro.

Prontamente soccorso, i militari operanti, hanno affidato il rapace per le prime cure a volontari facenti parte dell’associazione Cabs “Committee Against Bird Slaughter”, prima della reintroduzione in natura.