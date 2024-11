Il video virale di uno squalo che nuota a poca distanza dal bagnasciuga in una località calabrese sta circolando in queste ore sui social. In molti post si afferma che il grande pesce sia stato avvistato a Catona, un quartiere di Reggio Calabria.

Ma lo stesso video, caricato su Youtube il 18 giugno scorso, testimonia l’incontro ravvicinato a Sibari, in provincia di Cosenza. In ogni caso, al di là di dove lo squalo (una verdesca, molto comune nel Mediterraneo) sia stato visto, ancora una volta il mare calabrese dà spettacolo, dimostrando la sua ricca biodiversità.

Pochi giorni fa, un altro avvistamento eccezionale, con una grande balena filmata da alcuni pescatori nelle acque antistanti Praia a Mare.







