Lieto evento in riva allo Stretto. Città di Reggio Calabria, la pagina social del Comune, ha annunciato stamattina la nascita di pulcini di oca all’interno della Villa comunale. La mamma, di nome Stella, e i suoi piccoli sono curati dagli operatori del verde e dai custodi della struttura con in testa Giovanni Restuccia. Quotidianamente si occupano del cibo e del controllo dello stato di salute della fauna della villa: «Ogni giorno buona verdura fresca, attenzioni, custodia e amore per il proprio lavoro», precisano nel post. Diversi commenti degli utenti hanno accolto con simpatia la schiusa delle uova.