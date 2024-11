I volontari del Wwf monitoreranno il nido fino alla schiusa, intanto il sito è stato messo in sicurezza. L'amministrazione comunale ha garantito piena collaborazione

Un nido di tartaruga marina è stato segnalato nel Braticese, in provincia di Vibo Valentia. Un evento rarissimo dal momento che gli esemplari di caretta caretta, maestose creature del mare, tendono a non nidificare in quel tratto costiero.

Le uova sono state deposte nei pressi di un lido, in località Sant’Irene. Grande entusiasmo sia da parte dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Lidio Vallone che da parte del Wwf che ha proceduto alla messa in sicurezza del sito. Il nido, che si trova proprio tra gli ombrelloni della struttura ricettiva, verrà monitorato dai volontari fino alla schiusa.

Quanto registrato potrebbe contribuire a rendere Briatico una vera città del mare utile per ottenere vari riconoscimenti, tra cui la bandiera blu. Massima disponibilità da parte del primo cittadino Vallone che ha assicurato al sodalizio ambientalista piena collaborazione.