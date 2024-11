A Rende l'incontro tra il leader del Movimento Diritti Civili e il segretario del Pd; convergenza sulla data del 26 ottobre

RENDE (CS) - Intesa parzialmente raggiunta tra Ernesto Magorno e Franco Corbelli. Il segretario del Pd e il leader del Movimento Diritti Civili, alla fine, hanno trovato un punto di convergenza: la data del 26 ottobre prossimo per il rinnovo dell'assise regionale. Riprende così corpo anche l'ipotesi dell'election day, tramite l'accorpamento delle elezioni regionali e delle consultazioni comunali per la scelta del sindaco di Reggio Calabria. Nei prossimi giorni la richiesta verrà inoltrata ufficialmente alla Presidente facente funzioni Antonella Stasi. Ieri Ernesto Magorno, in un documento sottoscritto anche dalla vicesegretaria nazionale Deborah Serracchiani e dai due candidati del Pd, Gianluca Callipo e Mario Oliverio aveva annunciato la volontà di celebrare le primarie di coalizione tra il 7 e il 14 settembre. Corbelli, anche dopo l'incontro con Magorno, continua ad indicare la via delle primarie istituzionali, da svolgersi il 21 settembre. (lc)