Per due volte di fila in due giorni risulta assente ai controlli effettuati dalla polizia

LAMEZIA TERME (CZ) - Assente due volte nel giro di due giorni. La seconda per una rissa nella quale è rimasto coinvolto. Le segnalazioni della polizia al Tribunale hanno portato il gip a disporre l’arresto per un 26enne di Lamezia di etnia rom, che aveva chiesto ed ottenuto gli arresti domiciliari dopo essere stato fermato nell’ambito di un’indagine per la quale è accusato di estorsione. Il 21 maggio il giovane era stato arrestato dalla polizia dopo che il titolare di una ditta aveva denunciato il furto di un furgone per il quale ignoti avevano poi chiesto 700 euro di riscatto. A farsi consegnare i soldi, secondo la testimonianza della vittima, sarebbe stato il 26enne. Stamani accertati i due episodi di evasione il giudice per le indagini preliminari ha disposto la carcerazione.