La scomparsa dell’antropologo Luigi Maria Lombardi Satriani lascia un vuoto nel cuore del mondo culturale ma anche politico e associazionistico calabrese. Numerosi gli attestati di stima e di vicinanza alla famiglia dello studioso originario di San Costantino di Briatico, in provincia di Vibo Valentia, che si è spento ieri a Roma all’età di 86 anni. Intellettuali e politici ricordano con grande affetto “il barone rosso”, così chiamato per la sua origine aristocratica e per le sue idee politiche progressiste. Per tutti era “il professore”. Ogni suo intervento pubblico rappresentava un evento. Con innato carisma e grazie alla profonda cultura, Lombardi Satriani incantava i presenti con i suoi temi incentrati sul folclore, sulla religiosità popolare sulla cultura contadina. «Antropologo di rara intelligenza, fine accademico, già senatore della Repubblica», così lo ha omaggiato, appena diffusa la notizia della scomparsa, il governatore Roberto Occhiuto. Dopo di lui, una schiera di attestati di cordoglio e messaggi recanti aneddoti legati al professore.

Pd Calabria: «Se ne va una figura di grande valore sociale»

«La cultura calabrese perde uno dei suoi capostipiti, con la scomparsa del prof. Luigi Lombardi Satriani se ne va una figura di grande valore sociale, culturale e politico, capace di esprimere in maniera autorevole una grande libertà di pensiero ed un profondo rispetto per ogni diversità». Così il segretario Nicola Irto e tutto il Partito Democratico della Calabria esprimono il proprio cordoglio alla famiglia.

Comune di Briatico: «Persona di immenso sapere»

«L'Amministrazione comunale insieme a tutta la comunità Briaticese piange, oggi, la dipartita di uno dei suoi figli più illustri: il professor Luigi Maria Lombardi Satriani.

Antropologo di fama internazionale, ha saputo diffondere più di chiunque altro la cultura e il folclore calabrese nel mondo, diventandone il massimo esperto. Persona di immenso sapere di grande sensibilità, ha da sempre mostrato con orgoglio la propria calabresità, divulgando la cultura contadina in maniera colta e sapiente, curandone con acume intellettuale le sfumature più profonde. Ad Alfonso ed a tutta la famiglia il sentito cordoglio». Questo l’omaggio del Comune di Briatico diffuso sui profili social dell’ente.

Comune di Tropea: «Ha dato lustro alla Calabria»

Sulla stessa scia, il messaggio del Comune di Tropea: «Grandissimo antropologo ha messo in luce le peculiarità della nostra terra ed ha dato lustro alla Calabria e alla comunità tropeana a cui era legatissimo. Era stato allievo del nostro Liceo classico Pasquale Galluppi ed aveva conservato a Tropea profondi vincoli di amicizia. Esprimiamo il cordoglio della Città di Tropea ai familiari tutti e rendiamo omaggio alla sua grandezza di Uomo, di Studioso e di Maestro, con Lui scompare un figlio illustre il cui ricordo e la cui guida continueranno a illuminare la nostra città».

L’isola che non c’è: «Perdiamo il nostro presidente onorario»

Quindi il contributo de “L’Isola che non c’è”: «L'associazione tutta partecipa al dolore dei familiari per la perdita del prof. Luigi Maria Lombardi Satriani, nostro presidente onorario».

Officina fotografica: «Indelebile ricordo di amicizia e supporto»

"La fraternità interrotta dalla morte può essere segno sotterraneo della vita, ridiventare, questa volta faticosamente e amaramente, continuità, nonostante e comunque".

Così scriveva il Professore. A noi di Officina fotografica rimane un indelebile ricordo di vicinanza, amicizia e supporto. Le ultime due estati trascorse in sua compagnia sono state per noi linfa vitale. Grazie professore per averci aperto le porte della sua casa e per aver creduto fermamente nel nostro progetto di fotografia sociale. Faremo tesoro di tutti i suoi insegnamenti e le saremo per sempre grati». Il messaggio di Officina fotografica.

Pro loco Briatico: «Amava la sua terra»

«Oggi Briatico, la Calabria e l’Italia tutta piange la perdita del Professor Lombardi Satriani Luigi Maria. Uomo di enorme spessore intellettuale che amava la sua terra. Il nostro cordoglio a tutta la famiglia», scrive sui social la Pro loco di Briatico.

Il sindaco di Vibo: «Ha saputo valorizzare aspetti della storia caduti nel dimenticatoio»

«La Calabria e l’Italia perdono un grande intellettuale dalle idee progressiste rivolte in gran parte alla cultura popolare, al mondo contadino, al folklore. Autore di libri importanti, professore presso le Università di Napoli, di Messina e di Roma ha saputo mettere in luce aspetti della storia culturale italiana caduti nel dimenticatoio, usi e costumi di una civiltà contadina che aveva fatto perdere le proprie tracce, ma anche aspetti del mondo moderno come quelli descritti nel libro Folklore e profitto del 1973 dove per la prima volta si esaminava lo spazio mediatico degli spot televisivi». Lo afferma il sindaco di Vibo Valentia a seguito della scomparsa avvenuta ieri sera a Roma del noto antropologo Luigi Maria Lombardi Satriani.



«Tanti i riconoscimenti e i premi ottenuti – ricorda il primo cittadino – come il Premio Viareggio per il suo rigore nella ricerca, per la sua capacità letteraria di trattare i temi con un linguaggio fluido ma sempre rigoroso. La sua casa di San Costantino custodisce la sua grande biblioteca, scrigno prezioso di documenti e libri che metteva a disposizione di studenti, amici e studiosi. Noi lo abbiamo incontrato l’ultima volta l’anno scorso durante un concerto a palazzo Murmura sempre pronto a rimettersi in gioco, a collaborare, a impegnarsi per il nostro territorio. La sua morte ci lascia sgomenti ma – chiude Maria Limardo – la sua opera, il suo impegno, la sua cultura rimarranno perché come diceva un grande poeta “A egregie cose il forte animo accendono l’urne dei forti”».

Archeoclub: «Il barone rosso non c’è più»

«Il Barone rosso, Luigi Maria Lombardi Satriani, non c'è più. La Calabria perde uno dei suoi migliori intellettuali. Un antropologo riconosciuto a livello nazionale, che ha dato lustro alla nostra Regione, patria di grandi uomini di cultura, le cui ricchezze dovremmo impegnarci a valorizzare. È stato più volte presente nella nostra comunità, Girifalco. È stato un onore conoscerlo, ascoltarlo e confrontarsi con lui. Ci lascia un grande patrimonio letterario, da studiare, valorizzare e riproporre alle nuove generazioni». Così Archeoclub d'Italia Toco Carìa Girifalco in un post social.

LaboArt: «Ci ha insegnato tantissimo»

Il messaggio di LaboArt: «Oggi è un giorno molto triste per noi. Ci ha lasciato Luigi Maria Lombardi Satriani, eminente antropologo nonché amante della cultura a tutto tondo. Il suo amore per il sapere si tramutava in una disponibilità totale e inaspettata per ogni iniziativa culturale, specie se questa partiva dal basso o dal sud.

Luigi è stato il "padrino" di Teatro d'aMare nel 2016 e nel 2017, la sua presenza ci ha insegnato tantissimo, il ricordo delle sue critiche e dei suoi consigli è ancora vivido in noi».

Caffè letterario La Cava; «Scompare una delle voci più autentiche della cultura italiana»

L’omaggio di Caffè letterario “La Cava”: «Addio a Luigi Maria Lombardi Satriani, illustre antropologo e professore emerito dell'Università "La Sapienza" di Roma.

Poco più di un mese fa gli è stato conferito il Premio speciale "La melagrana" in occasione della V Edizione del Premio Letterario Mario La Cava. Con lui scompare una delle voci più illuminanti ed autentiche della cultura italiana ed europea».

Museo delle marionette: «È stato un prezioso amico»

Parole di affetto anche dal Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino: «Il presidente, il direttore, i componenti del Consiglio direttivo e il personale dell’Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari- Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino si uniscono al dolore dei familiari, degli amici e dei colleghi per la scomparsa del prof. Luigi Maria Lombardi Satriani, eminente studioso, maestro stimatissimo, instancabile promotore della ricerca demoetnoantropologica e prezioso amico del nostro Museo».

Cisl scuola Calabria: «Scompare un figlio illustre della nostra terra»

La Cisl Scuola Calabria esprime profondo cordoglio per la scomparsa del senatore Luigi Maria Lombardi Satriani, intellettuale calabrese che ha dato lustro a tutta la regione attraverso i suoi studi sulle tradizioni popolari: «Perdiamo uno degli antropologi più importanti del nostro paese che, nonostante i numerosi impegni di lavoro, aveva sempre il piacere di ritornare nella sua Calabria per condividere con amici e conoscenti, molti dei quali impegnati nel mondo della scuola, la sua visione di comunità e di società, a volte fuori dagli schemi convenzionali. Con lui scompare un figlio illustre della nostra terra, il cui ricordo continuerà a guidare ancora nel tempo diverse generazioni».