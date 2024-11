Il commento a caldo: «Lavoreremo di più e meglio di prima per far crescere la nostra agricoltura, sempre più un fiore all'occhiello dell'economia nazionale»

Il ministro dell'Agricoltura, Maurizio Martina, ha nominato il Consiglio di Amministrazione di ISMEA-SGFA-ISA. Infatti con la Legge di Stabilità 2016, sono stati incorporati in ISMEA gli altri Enti e Società del Ministero dell'Agricoltura. Del nuovo CdA è stato chiamato a far parte Franco Laratta, finora sub Commissario Ismea. Il CdA è composto da 5 membri più il Presidente, durerà in carica 4 anni, sarà chiamato a gestire ISMEA (Istituto per i servizi nel mercato agricolo e alimentare), I.S.A.SpA (Istituto Sviluppo Agroalimentare), S.G.F.A. ( Società Gestione Fondi Agroalimentare).



In sostanza un accorpamento di più Enti che darà la possibilità di incidere con più forza ed efficacia nell'agricoltura italiana, nel credito per le piccole e grandi aziende agroalimentari, per favorire l'accesso dei giovani in agricoltura. Lo scorso anno ISMEA ha segnato un boom di domande per l'acquisto di terreni e aziende agricole. Ottimi i risultati anche per il 2017. La Calabria è la seconda regione italiana per progetti presentati ad Ismea. "Ringrazio il ministro Martina per la fiducia accordatami . Lavoreremo di più e meglio di prima per far crescere la nostra agricoltura, sempre più un fiore all'occhiello dell'economia nazionale", ha affermato Franco Laratta.