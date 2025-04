Nella fase play in out dell’interregionale cestistico, i giallorossi hanno conquistato i due punti in Molise con una prestazione di grande forza e coraggio. In pausa le altre compagini calabresi, che torneranno in scena già domani sera

Per una volta tutti gli onori e gli applausi sono da dedicare all’Academy Catanzaro, che in stagione ha avuto qualche colpo a vuoto ma non ha mai mollato la presa. Aveva iniziato il suo torneo in Serie B in maniera non proprio ottimale e, una volta recuperati tutti i suoi effettivi, ha dimostrato comunque di poter giocare più che degnamente nei parquet dell’interregionale. Lo sta facendo capire, ancora di più, proprio negli ultimi match di questa fase ad orologio, in particolare è la gara contro Termoli a entrare nella storia del team giallorosso.

L’affermazione in Molise, contro la squadra seconda in classifica, non è affatto da sottovalutare. Intanto, considerando proprio la trasferta da un punto di vista squisitamente geografico, 520 km non sono di certo una passeggiata per affrontare una gara per la zona salvezza della quarta serie.

In campo, però, le distanze e le stanchezze sono state abbattute, il Catanzaro ha giocato una delle migliori gare stagionali, e lo ha evidenziato la stessa società.

La vittoria per 65-54 in esterna ha avuto come suo grande protagonista Tamulevicius, ma la dirigenza ha avuto modo di elogiare tutta la squadra per la prima vittoria in trasferta nella seconda fase: «Tamulevicius è stato importante su entrambe le pitturate e con 20 punti, 11 rimbalzi e 28 di valutazione si intesta il doppio titolo di mvp e top scorer della gara. Comunque, le chiavi del successo giallorosso sono da individuare nella disciplina tattica e nell’approccio plurale all’incontro, laddove tutti, indistintamente, hanno contribuito a questo straordinario successo, che rilancia l’Academy».

Giovedì sera si ritornerà in campo, avversario di turno sarà il Benevento nel parquet amico del PalaGiovine.

Un successo importante per determinare le future griglie e a ciò farà attenzione la Sintegra Rende, che tornerà in campo proprio contro Termoli, stavolta in Calabria domani sera. E chissà che non possa esserci il secondo colpaccio contro una squadra avviata verso una salvezza diretta.

Per quanto riguarda il play in gold, invece, la Viola Reggio giocherà nuovamente di mercoledì: dopo il ko contro Bisceglie, nell’impianto di casa arriverà il Monopoli primo in classifica. I tifosi attendono una prestazione di qualità per togliersi di dosso dubbi e incertezze in vista del rush finale.