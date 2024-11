Cgil, Cisl e Uil chiedono al Governo lo sblocco dei fondi Fas per infrastrutture e trasporti e la Zes di Gioia Tauro

VIBO VALENTIA - "La cabina di regia per la Calabra è stata una decisione importante ma adesso dal governo ci aspettiamo che operi realizzando progetti concreti". Da Cgi, Cisl e Uil arriva l'ok all'attività di monitoraggio, programmazione ed intervento dell'organismo di controllo voluto dalla presidenza del Consiglio dei Ministri. Un via libera condizionato dall'attuazione "di fatti concreti" in grado di sostenere la regione ed aiutarla, sostenerla ed aiutarla ad uscire dal suo atavico stato di arretratezza rispetto alle altre aree del Paese. Incassata la proroga degli ammortizzatori sociali in deroga fino alla fine del 2014 - che consetiranno a 25mila lavoratori disoccupati di non perdere "l'assegno di mantenimento" - i sindacati confederali calabresi chiedono l'attuazione di altri due provvedimenti. Il primo é lo sblocco dei fondi Fas per nuovi progetti per realizzare le strutture già programmate (i 4 nuovi ospedali provinciali) e per le infrastrutture e trasporti. Il secondo é la creazione - da tempo pure annunciata dal Governo - della Zona economica speciale di Gioia Tauro.