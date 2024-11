Lo avevamo già raccontato e fino alla fine chissà quante altre occasioni di discussioni, polemiche e baldorie continuerà a “regalare” il Capodanno Rai. Proprio appena l’amministrazione comunale ha terminato di ribadire ai microfoni di LaC che non ci sono aree speciali, piuttosto che ticket, spuntano 4 pass a consigliere comunale, anche se giusto per arrivare in ritardo.

Sì perché si sapeva, ed è stato confermato, che l’area pro palco è limitata a 8000 presenze per questioni di sicurezza, e che i varchi che la limiteranno serviranno a contare l’uscire ed entrare degli astanti che, ovviamente non tutti, avranno la pazienza ed il gusto di assistere all’intero show che è televisivo e dunque prevede tante pause, a partire dalle pause pubblicitarie. La norma avrebbe voluto dunque che a pieno carico, da e per la piazza Pitagora, entrassero solo quante persone ne uscirebbero. Non sarà così per chi sarà munito di un pass apposito che gli permetterebbe di entrare anche solo alle 23 o più in prossimità della mezzanotte, così come anche dopo. Sì perché l’amministrazione, accanto a steward, volontari della protezione civile ed operatori vari, ha tolto dal conteggio della capienza massima un quantitativo ancora non del tutto precisato di “aventi diritto al ritardo” consentendo loro, con questi pass, di poter entrare ed uscire anche qualora il “contatore” dica sold out.

Tra questi imprecisati aventi diritto al ritardo, ci saranno i consiglieri comunali ed i loro congiunti/amici; cioè oggi, tutti i consiglieri comunali potranno andare a ritirare il loro 4 pass a cui avranno diritto per assistere all’Anno che verrà… o anche al prossimo, forse. La notizia è rimbalzata sui social e le polemiche si sono moltiplicate, anche in seduta di Consiglio in corso dove, a dire il vero, ci sarebbe da discutere il contratto di servizio di Akrea con la relazione del presidente Padula che dovrà raccontare se è cambiato qualcosa rispetto al rischio chiusura della partecipata al 100% dal Comune di Crotone, per non parlare della crisi dell’Abramo Customer Care arcinota per i risvolti occupazionali devastanti anche in altre città calabresi.

Ma Amadeus e tutto il carrozzone Rai, si sa, possono distrarre ed attrarre polemiche, energie ed attenzioni in qualsiasi periodo dell’anno, figuriamoci a Capodanno.