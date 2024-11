Domani verrà firmata la convenzione per l'avvio degli interventi nel tratto Germaneto - Catanzaro Lido

Riprendono i lavori di ampliamento e ammodernamento della statale 280 Germaneto Catanzaro Lido. Domani mattina alla presenza del presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, saranno consegnati i lavori di completamento dell’importante arteria realizzata dall’amministrazione provinciale per un ammontare di 900 mila euro di investimento.

Con la firma della convenzione tra la Provincia di Catanzaro e la ditta appaltatrice, la Giustino Costruzioni Spa, saranno realizzati i lavori di messa in sicurezza della galleria, la realizzazione delle barriere della segnaletica in prossimità della rotatoria che riallacciata alla strada di competenza dell’Anas, e quanto ulteriormente necessario all’apertura al traffico dell’arteria che rappresenta un nodo strategico per il territorio dell’intera provincia e della Regione Calabria.

l.c.