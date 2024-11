L'ex ufficio vaccinazioni è stato intitolato alla memoria di Giuseppe Serratore

Cittadinanza Attiva Calabria ha da oggi una sede regionale a Lamezia Terme. Un obiettivo a cui il segretario regionale Felice Lentidoro lavorava da tempo. Oggi finalmente l'inaugurazione con l'intitolazione a Giuseppe Serratore, primo Segretario regionale del TDM (Tribunale del Malato) in Calabria.



Un'inaugurazione simbolica perché lì dove oggi Lentidoro, il sindaco Paolo Mascaro e ad altre autorità religiose e civili hanno tagliato il nastro, è sorta per molto tempo un centro vaccinazioni che poi, dismesso, è diventato luogo di degrado e di abbandono, di bivacco per senza tetto e tossicodipendenti. Ora la rinascita sotto i migliori auspici, quelli dei diritti civili.



“La sede regionale di Cittadinanza Attiva ritorna alla sua casa madre – ha spiegato orgoglioso Lentidoro- perché la prima sede regionale ai tempi del Tribunale dei Diritti del Malato è sorta a Lamezia Terme. Ecco perché ci tengo a ricordare tutti coloro che negli anni hanno dato un contributo alla nostra battaglia comune e hanno fatto sì che questa organizzazione diventasse un punto di riferimento per chi non ha voce, per i deboli e di chi subisce continuamente soprusi. Tra di loro il primo segretario regionale Giuseppe Serratore a cui abbiamo intitolato la sede, Vittorio Caimi, Luigi Pingitore e tutta una serie di volontari che si sono spesi con passione”.



Presente all’inaugurazione della sede anche il direttore generale Asp Giuseppe Perri che ha spiegato di avere messo a disposizione la sede dandola in comodato e chiedendo solo che diventasse anche un punto di accesso dei cittadini al centro unico di prenotazione.

Tiziana Bagnato