Nella settimana dal 5 al 9 maggio si è svolto presso il Comando dei Vigili del fuoco di Crotone il corso regionale di Soccorritore acquatico (Sa), che ha visto la partecipazione di 15 vigili del fuoco provenienti da tutte le province della Calabria e 4 formatori di settore provenienti dai comandi di Cosenza, Foggia e Catania.

Il corso rappresenta il completamento del percorso formativo e professionale dedicato al contrasto del rischio acquatico, riservato a personale già in possesso di qualifiche specifiche come autoprotezione in ambiente acquatico, salvamento a nuoto e soccorritore fluviale-alluvionale.

Il progetto formativo ha previsto sia sessioni teoriche in aula, durante le quali sono state illustrate procedure operative e tecniche d’intervento, sia intense attività pratiche svolte direttamente in ambiente acquatico. Tra le novità introdotte dall’ultima revisione del programma, a cura della Direzione Centrale per la Formazione, è stata inserita anche un’esercitazione notturna mirata a rafforzare le capacità di orientamento e l’impiego di attrezzature specifiche in condizioni operative complesse.

Al termine del percorso e dopo il superamento degli esami finali, i discenti hanno acquisito competenze fondamentali per:

– riconoscere e valutare i rischi nei diversi ambienti acquatici;

– utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale (Dpi);

– effettuare operazioni di soccorso sia da terra, da natante, sia in acqua;

– cooperare in modo efficace con le altre componenti specialistiche del dispositivo di soccorso.

Il corso contribuisce a rafforzare ulteriormente la capacità operativa del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nella gestione delle emergenze acquatiche, a tutela della sicurezza dei cittadini e del territorio.