Dopo il trasferimento dal plesso Villaggio Frassa, il Comune ha avviato interventi di pitturazione e pulizia generale

Ritorno sui banchi per gli alunni calabresi. A Corigliano Calabro, tuttavia, la scuola primaria di “Villaggio Frassa”, sarà riaperta soltanto lunedì. Sono ancora in corso alcuni interventi di pitturazione e pulizia generale dell'edificio. I lavori sono partiti in ritardo perchè fino al 10 settembre nella struttura sono stati ospitati i migranti minori non accompagnati sbarcati a Corigliano lo scorso 31 luglio.

La notizia è stata diramata dall’assessore alla cultura Tommaso Mingrone, che ha inoltre precisato la fine delle pulizie, previste per sabato.

I minori che erano stati sistemati temporaneamente in località “Frassa”, dovevano essere trasferiti in località “Jacina” ma la struttura ha necessitato a sua volta di interventi di manutenzione.

Il ritardo è stato causato anche dall'ulteriore sbarco avvenuto lo scorso 4 settembre che ha fatto salire il numero di migranti minori ospitati a Corigliano.