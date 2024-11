Da lunedì 3 dicembre sarà operativo il servizio di scuolabus per la scuola Lidia Plastina Pizzuti di via Riccardo Misasi a Cosenza. E' quanto emerso da un incontro svoltosi tra il dirigente del settore educazione di Palazzo dei Bruzi, Mario Campanella, e l'amministratore unico di Amaco Spa, Paolo Posteraro.

Servizio chiesto dai genitori

«Abbiamo raccolto prontamente l'invito del sindaco Mario Occhiuto - hanno affermato Mario Campanella e Paolo Posteraro - che ha voluto fortemente l'implementazione del servizio accettando le richieste formulate dai genitori. E' stato fatto uno sforzo notevole per organizzare immediatamente il servizio, reperendo il mezzo ed il personale necessario e potendo usufruire del contributo del Movimento difesa dei disabili, che ringraziamo, per l'accompagnamento dei bambini».

Offerta ampia a disposizione della popolazione scolastica

Il servizio scuolabus - informa una nota del comune di Cosenza - è stato ulteriormente potenziato, nell'anno in corso. «Riteniamo- hanno aggiunto Campanella e Posteraro- di mettere a disposizione complessivamente un'offerta qualitativamente alta, che riesce a soddisfare i bisogni di tutta la città, dalle frazioni alle periferie sino al centro, favorendo in maniera sistemica l'uso dei mezzi alternativi alla macchina per il trasporto dei bambini a scuola. Il dirigente comunale e l'amministratore dell'Amaco hanno voluto ringraziare l'Assessore alla scuola di Palazzo dei Bruzi Matilde Sapdafora Lanzino che ha contribuito fattivamente alla soluzione del problema»N.