Encomio del sindaco Franz Caruso al cittadino che nei giorni scorsi ha sventato con il suo intervento un tentativo di suicidio. È la storia di Enrico Magnelli, funzionario della Regione Calabria che lavora negli uffici di Cosenza del Dipartimento Agricoltura, a Vaglio Lise. Qualche giorno fa, mentre stava tornando a casa in macchina e stava transitando sul Ponte San Francesco, direzione Corso Plebiscito, ha notato una signora in procinto di scavalcare il parapetto.

In un attimo, Magnelli ha realizzato quanto stava accadendo. Ha accostato la sua auto, lasciando la moglie e la figlia all’interno dell’abitacolo, ed è prontamente intervenuto cercando di calmare la signora con la quale si è poi intrattenuto a parlare, facendola desistere dal suo proposito. Quindi, Magnelli ha allertato le forze dell’ordine intervenute subito dopo e solo allora ha salutato la signora che, in lacrime, lo ha ringraziato. L’episodio che ha messo in luce la generosità del funzionario della Regione è stato portato a conoscenza del sindaco Franz Caruso dal consigliere comunale Mimmo Frammartino che è collega d’ufficio di Enrico Magnelli. Il primo cittadino ha prontamente telefonato a Magnelli per esprimergli la sua riconoscenza e gratitudine. Il sindaco si è congratulato con il funzionario regionale, invitandolo prossimamente in Comune per ringraziarlo personalmente del nobile ed encomiabile gesto di altruismo compiuto.