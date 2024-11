Il presidente dell’associazione “Calabria-Russia” Giulio Amoroso: «Una grande opportunità sulla quale la Regione deve investire per migliorare l’accoglienza»

Crescono le presenze turistiche russe in Calabria. Nel periodo che va dal 15 maggio al 15 lugli scorsi, a Scalea, una delle località turistiche di punta dell’alto Tirreno cosentino si è registrato un incremento delle presenze di cittadini provenienti dalla Russia di oltre il 40% rispetto agli anni precedenti.

A sostenerlo è Armando Giulio Amoroso, vicepresidente dell’associazione “Calabria-Russia”. Il trend in crescita riguarda anche altre località della fascia tirrenica cosentina dove molti turisti russi hanno anche acquistato casa. «Sono dati molto importanti per il territorio della Riviera dei Cedri - sottolinea Amoroso - che dimostrano una grande opportunità sulla quale la Calabria deve investire per migliorare l’accoglienza, al fine di aumentare i flussi di turisti stranieri attratti dalle bellezze dei suoi territori»