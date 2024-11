Creatività, passione e sacrifici. C'è anche un pizzico di Calabria nella competizione internazionale Omc hair word cup tenutasi a Parigi nei giorni scorsi su iniziativa dell'organizzazione mondiale coiffeur. Un evento molto atteso da appassionati e anche operatori del settore che ha richiamato l'attenzione di partecipanti provenienti da 56 Paesi.

Gessica Garisto, di Mesiano, in provincia di Vibo Valentia, è stata l’unica calabrese a partecipare alla competizione. La giovane professionista, specializzata in modo particolare in acconciature e trucco sposa/cerimonie nonché colorista, è stata tra i componenti del team dell’Anam, Accademia nazionale italiana acconciatori, di cui hanno fatto parte 14 talenti provenienti da varie località italiane.

Non nuova a gare di livello, Garisto ha ottenuto un brillante risultato riuscendo ad acciuffare la medaglia di Bronzo nella categoria “Ladies team Prestige cup” insieme a Valentina Cantoni e Danilo Catanzaro. Un terzo posto che arricchisce la carriera della professionista e inorgoglisce il piccolo centro di Mesiano. Continua a leggere su IlVibonese.it