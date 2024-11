Una manifestazione di solidarietà, a favore dei bambini con difficoltà psicofisiche, per l’Asd Lucky Friends di Lamezia Terme. L'associazione è nata il 15 novembre 2012 e la sua finalità è quella di dare un'opportunità a tutti i bambini che hanno difficoltà sia a livello fisico che psichico: quella di diventare atleti e scoprire le loro attitudini nello sport, facendo squadra con gli altri ragazzi del gruppo, rafforzando così il loro legame.

Proprio per loro si terrà un gran galà di beneficenza, il 17 novembre al Riva restaurant & lounge bar di Falerna Marina. Al centro un viaggio di cultura, attraverso l’arte, la moda, la musica e l’alta cucina. L’arte e la moda faranno da file rouge a tre diversi momenti: dieci modelle sfileranno per raccontare i gioielli di Scintille Cosenza per Recarlo, un défilé del laboratorio d’arte tessile Celestino di Longobucco e una capsule di abiti delle collezioni di Claudio Greco.

Gli ospiti saranno accolti in un’atmosfera elegante e raffinata in cui si esibiranno musicisti e strumentisti di talento. La musica live renderà l’atmosfera della serata elegante e coinvolgente: musicisti, strumentisti e cantanti dalla grande esperienza si esibiranno per intrattenere gli ospiti presenti. Un menù dedicato, dalla cucina contemporanea di pesce, sarà pensato dagli chef del Riva Restaurant, per consentire ai presenti di vivere una vera esperienza di gusto. Alla conduzione della serata la giornalista di LaC News24 Francesca Lagoteta, con la partecipazione del media partner LaC.