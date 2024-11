Il consigliere regionale: “Il governo nazionale e regionale facciano ammenda degli errori commessi”

“Destano preoccupazione gli allarmanti dati forniti da Eurostat. La Calabria, con un poco incoraggiante 58,7%, è la regione europea che nel 2016 ha fatto registrare il maggior tasso di disoccupazione giovanile”. E’ quanto afferma il consigliere regionale On. Mario Magno. “Questi risultati testimoniano - aggiunge il consigliere regionale - la mancanza di politiche del lavoro adeguate per far crescere i livelli occupazionali nella nostra Regione. Sia il governo nazionale che regionale, troppo spesso, hanno enunciato a parole interventi a loro dire ‘importanti’ per alleviare la piaga della disoccupazione giovanile che, invece, non hanno trovato nei fatti alcun riscontro concreto”.

“Di frequente - sottolinea Magno - sono state adottate soluzioni tampone il cui unico risultato è stato quello di alimentare false speranze nei giovani ed accrescere le sacche di precariato”.



“Inoltre, sempre nel 2016, cinque regioni italiane hanno fatto registrare un tasso di disoccupazione di almeno il doppio della media Ue, che si attesta all’8,6%. Tra queste la Calabria si colloca al primo posto con un tasso di disoccupazione pari al 23,2%. Mi auguro - conclude - che governo nazionale e regionale facciano ammenda degli errori commessi e puntino a favorire politiche del lavoro che realmente incidano sui livelli occupazionali e privilegino competenze, professionalità e merito".