«L'annuncio dell'investimento di ulteriori 6 milioni da parte del Ministero delle Infrastrutture per la ristrutturazione del Duomo, è una notizia che ci conforta e che rappresenta un'iniezione di fiducia attesa da tempo. Catanzaro potrà, dunque, riabbracciare la propria Cattedrale, vedendo concretizzati i buoni auspici che l'arcivescovo, mons. Claudio Maniago, aveva espresso a tal riguardo sul finire dello scorso anno». Lo afferma il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita.

«Le risorse stanziate dal Governo - aggiunge il sindaco Nicola Fiorita - che dimostra la sua attenzione verso la Città capoluogo, sono indispensabili per poter garantire l'apertura del cantiere e la realizzazione dell'opera, andandosi ad aggiungere ai 3 milioni circa già messi in campo in passato con fondi della Regione e l'operatività affidata al Segretariato dei Beni Culturali».

«Con la fase di progettazione già espletata, ora dovranno seguire la predisposizione del bando di gara e il successivo affidamento dei lavori. La collaborazione di tutte le istituzioni coinvolte è risultata e risulterà, quindi, necessaria - conclude il sindaco Nicola Fiorita - per restituire il Duomo di Catanzaro, in tempi idonei, alla piena e sicura fruibilità. Un presidio religioso, storico e culturale che ricopre una funzione fondamentale per tutta la comunità".