La lunga notte di san Silvestro, la festa è in Calabria. Sarà questo il tema dell’approfondimento giornalistico “Dentro la notizia” che andrà in onda oggi alle 13 su LaC Tv.

Ospiti di Pier Paolo Cambareri negli studi di Cosenza le giornaliste di LaC News24, Alessia Principe, ed in collegamento da Reggio Calabria Elisa Barresi, vice direttore de Il Reggino.it.

Nel corso della trasmissione saranno trasmesse le immagini delle prove generali del capodanno organizzato quest’anno a Reggio per l’ormai classico appuntamento con “L’anno che verrà”.

Quello in riva allo stretto non sarà l’unico grande evento della nostra regione. Si potrà cantare e ballare – tra i tanrti appuntamenti – anche in piazza a Cosenza con Achille Lauro, a Corigliano Rossano con Rocco Hunt e J-Ax o ad Acri coi Tiromancino.

Ce ne sarà, insomma, per tutti i gusti perché a San Silvestro, è qui la festa. Appuntamento alle 13 sul canale 11 del Digitale terrestre, sul 411 di TivuSat e sull'820 di Sky.