Sono i dati forniti dal Presidente dell’Anas Pietro Ciucci, durante la conferenza stampa per il consuntivo di fine estate. In aumento anche i veicoli sulle statali

CALABRIA - L’esodo estivo si conclude con il segno più. In Calabria si sono registrati forti volumi di traffico. Con queste parole il presidente dell'Anas. Pietro Ciucci ha aperto la conferenza stampa per il consueto bilancio di fine estate. In particolare, da venerdì 8 a domenica 10 agosto, nel tratto calabrese dell'A3, si è raggiunto il milione di transiti, in aumento del 4% rispetto al 2013. Transiti elevati anche sulla statale 106 (un milione e 125 mila transiti, con un +6% rispetto al 2013) e sulla statale 18 (media di 730-750 mila) nel vibonese e nel cosentino. (ci)