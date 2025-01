Tonino Russo lascia per raggiunti limiti d’eta. Gli subentra il giovane dirigente di Corigliano Rossano. Nomina tenuta a battesimo da Daniela Fumarola. Ecco le priorità: «Completamento della statale 106 e un patto tra istituzioni per guardare al futuro»

La Cisl Calabria ha un nuovo segretario generale: poco prima delle 13 di venerdì 31 gennaio il consiglio generale ha votato all’unanimità la candidatura di Giuseppe Lavìa, 46 anni, da oggi in sella al sindacato che fa capo nazionale ad un altro calabrese, Luigi Sbarra, pure lui prossimo al capolinea.

Come Tonino Russo che negli ampi saloni di un hotel di Gizzeria Lido (Catanzaro) ha formalizzato le proprie dimissioni per raggiunti limiti anagrafici statutari lasciando spazio al successore.

«Cercherò di mettere a frutto le mie caratteristiche e le mie energie – ha detto al network LaC Lavìa – ma a Tonino va il riconoscimento e la graditudine miei personali e di tutta l'organizzazione, perché ha lavorato con grande coraggio e con grande determinazione».

Contro la cultura del No

Il giovane dirigente ha le idee chiare e le ha esposte al Consiglio Generale. «Abbiamo il dovere di rafforzare il nostro impegno a difesa del lavoro dignitoso, perché il lavoro o è dignitoso e altro non è il lavoro. Lavoreremo anche qui, soprattutto contro la cultura del No, che genera immobilismo, un immobilismo che la Calabria con i suoi tanti deficit non può permettersi.Penso al divario, nell'occupazione femminile, penso al divario nell'occupazione dei giovani. C'è un impegno straordinario da mettere in campo, lo faremo tutti insieme».

Asse del dialogo con la Regione

Il metodo sindacale proseguirà sull'asse del dialogo che, a quanto pare, sta dando buoni frutti.

«Rafforzeremo il nostro confronto con il governo regionale, perché soltanto con il dialogo si costruiscono soluzioni. Sul tavolo delle emergenze la priorità è quella cronica. Penso al completamento per tutta la sua lunghezza, quindi fino a Reggio Calabria della SS 106 Jonica».

Alla società civile il nuovo segretario chiede azioni condivise.

«Il nostro auspicio è che si possa costruire una grande alleanza per la persona e per il lavoro. Un patto, quindi fra istituzioni, chiesa, terzo settore, parti sociali, per costruire appunto una Calabria generativa, capace di innovarsi, capace di iniziare, che non sia rassegnata ad un destino che per noi non è ineluttabile».