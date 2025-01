La Cisl Medici avanza dubbi sulla legittimità del decreto del commissario ad acta numero 434/2024 che proroga i commissari delle 4 Aziende sanitarie calabresi (Asp di Catanzaro, Asp di Crotone, GOM di Reggio Calabria e “Dulbecco” di Catanzaro) per 45 giorni, in considerazione della scadenza al 31 dicembre 2024 delle misure straordinarie previste dal Decreto Calabria.

Il sindacato affida le proprie perplessità a una nota del segretario Nino Accorinti: «Si è aspettato, inspiegabilmente, l’ultimo giorno per cercare di dare una guida alle Aziende dirette da Commissari, alcuni dei quali senza i requisiti previsti dalla normativa statale».

Tra i tanti dubbi, spiega Accorinti, «il primo è fondamentale per inquadrare la controversa situazione. Se il Decreto Calabria è scaduto si possono “prorogare” delle misure straordinarie che hanno consentito la nomina di Commissari anche in pensione, come quello di Crotone? Sembrerebbe di no. Se davvero si trattasse di una “proroga” perché si fanno firmare ai predetti Commissari una dichiarazione di inconferibilità e incompatibilità “in relazione al perfezionamento della predetta nomina”? Sembrerebbe una contraddizione in termini: da una parte è una proroga e dall’altra è una nomina. Un guazzabuglio surreale».

«Ancor di più contradditoria - secondo la Cisl - è l’approvazione dello schema tipo di addendum contrattuale al fine di regolamentare nel dettaglio i rapporti con i “nominati” Commissari Straordinari a cui sarà corrisposto un compenso ad hoc stabilito dalla normativa regionale per i direttori Generali del Sistema sanitario regionale, ai sensi di quanto previsto dal decreto legge n. 150/2020. La proroga di 45 giorni trarrebbe fondamento dal Decreto-Legge 16 maggio 1994, n. 293 che prevede come gli organi scaduti possano adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. Dunque, i prorogati Commissari dovranno stare bene attenti a valutare in questi 45 giorni gli atti da adottare con tutte le conseguenze anche erariali che ne potranno conseguire».

Il primo fra gli atti da monitorare «è la nomina/proroga dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari. Si possono considerare degli atti di ordinaria amministrazione? Sembrerebbe di no. Questi atti, considerando la totale incertezza e i dubbi sul Dca numero 434/2024 che ha prorogato i commissari, potrebbero produrre la nullità di tutti i provvedimenti conseguenti. Certamente, le palesi contraddizioni giuridiche emerse dallo stesso Dca non possono non incidere sui processi decisionali dei “prorogati/nominati” Commissari Straordinari, rischiando in questi 45 giorni di far degenerare il sistema e di conseguenza l’efficienza e la qualità dell’attività assistenziale».