Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani interverrà al convegno "Minori non accompagnati. Storie, sogni, speranze" in programma sabato 14 dicembre a Reggio Calabria. Lo comunica la Papa Giovanni XXIII, la comunità fondata da don Oreste Benzi, il sacerdote che ha inventato le case famiglia e di cui si sta celebrando il centenario della nascita, organizzatrice dell'evento.

Il convegno si tiene, è scritto in una nota, in occasione del decimo anniversario dall'apertura della Casa dell'Annunziata, una struttura di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, situata a Reggio Calabria e gestita dalla Comunità di don Benzi. In una prima sessione sarà presentato il modello di intervento della Casa dell'Annunziata. Dopo l'intervento di Tajani, si terrà un dibattito sull'analisi del fenomeno dei minori stranieri non accompagnati con gli interventi di Pasquale Tridico, europarlamentare, Roberto di Palma, procuratore della Repubblica del Tribunale dei minori di Reggio Calabria, Oliviero Forti, responsabile immigrazione di Caritas Italiana, Paolo Lambruschi, giornalista di Avvenire, Filippo Mancuso, presidente del Consiglio regionale della Calabria, Antonio Marziale, Garante dell'infanzia della Regione Calabria. Concluderà il convegno Matteo Fadda, presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII. L'incontro sarà moderato da Alessandra Ziniti, giornalista di Repubblica. Parteciperanno centinaia di ragazzi delle scuole reggine.