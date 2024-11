La giornata di Bergoglio inizierà dal carcere di Castrovillari alle 9 del mattino e si concluderà nella spianata di Sibari alle 18

CASSANO (Cs) - L’ora X sta per scattare e la lunga attesa è quasi finita. Ancora poche ore e Papa Francesco sarà in Calabria. Visita breve, ma intensa la sua. Inizierà alle ore 9.00 dal piazzale del carcere di Castrovillari dove il Santo Padre arriverà in elicottero direttamente da Roma.

Ore 9.00, Castrovillari. Ad accogliere Bergoglio nel penitenziario che ospita i familiari del piccolo Cocò, sarà monsignor Nunzio Galantino, vescovo di Cassano e segretario generale della Cei.

Ore 11.00, Cassano. Concluso l’incontro con i detenuti, Papa Francesco risalirà sull’elicottero e alle 11.00 atterrerà allo stadio comunale di Cassano dove si terrà la cerimonia di accoglienza. Da qui il trasferimento in auto al centro di cura per malati terminali dove il Pontefice dovrebbe giungere intorno alle 11.30. A mezzogiorno l’incontro con i sacerdoti e il clero diocesano in cattedrale e da qui il trasferimento nel seminario alle 13 per il pranzo con i poveri della caritas e i giovani di una comunità di recupero. Alle 14.30 altra visita. Stavolta agli anziani dell’istituto casa serena.

Ore 16.30, Sibari. Il clou a partire dalle 16.30 quando a Sibari, nell’area ex insud il Papa celebrerà la Santa Messa assieme a 270 sacerdoti e davanti a circa 200 mila fedeli. La cerimonia durerà poco più di un’ora e terminerà entro le 18 quando il Papa saluterà la Calabria per salire in elicottero e rientrare in Vaticano.