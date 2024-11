Il docente sarà al vertice di una delle più prestigiose associazioni scientifiche internazionali per l'avanzamento e la divulgazione delle strutture basate sulla fisica quantistica

Il professore Roberto Beneduci, del dipartimento di Fisica dell'Università della Calabria, è stato eletto presidente dell'International quantum structure association.

L'Iqsa, è scritto in una nota dell'Unical, «è una delle più prestigiose associazioni scientifiche internazionali per l'avanzamento e la divulgazione delle strutture basate sulla fisica quantistica e dei suoi aspetti fisici, matematici, filosofici applicativi e interdisciplinari. Tra i suoi fondatori c'è il prof. Peter Mittelstead, allievo di Werner Heisenberg, fondatore della meccanica quantistica e premio Nobel 1933».

La prossima conferenza dell'International quantum structure association è prevista a Tropea (Vibo Valentia) nel giugno 2025 e sarà l'occasione per celebrare il centesimo anniversario dalla nascita della meccanica quantistica. Beneduci è stato eletto durante i lavori della conferenza biennale Iqsa2024 che ha avuto luogo a Bruxelles. Prende il posto della professoressa Sonja Smet dell'Università di Amsterdam e dell'Institute for Logic Language and Computation. «Uno degli obiettivi principali dell'Iqsa - prosegue la nota dell'Unical - è lo studio dei fondamenti della fisica quantistica dal punto di vista fisico, matematico e filosofico. L'Iqsa comprende fisici, matematici, logici, filosofi, informatici da tutto il mondo che, oltre ad aver contribuito a chiarire alcune problematiche fondamentali della fisica quantistica, hanno portato a proficue applicazioni delle strutture quantistiche alla psicologia, all'economia, alla finanza e all'intelligenza artificiale».