Organizzata dal Comitato Piazza Piccola si snoderà per le vie del centro storico lunedì 28 agosto

Il Comitato Piazza Piccola del centro storico di Cosenza ha annunciato una fiaccolata nel ricordo di Antonio Noce, Roberto Golia e Serafina Speranza, rimasti uccisi nel drammatico incendio della loro abitazione. Una manifestazione organizzata, si legge in una nota «per pretendere rispetto e dignità per il centro storico.

E’ da anni che ne denunciamo la tragica situazione: incuria, abbandono e mancanza di politiche strutturali, rappresentano lo stato dell' arte e sono da sempre al centro della nostra contestazione all’amministrazione comunale e a tutte le forze politiche. La tragedia di venerdì poteva essere evitata. Le responsabilità sono da ricercare nella scellerata gestione della cosa pubblica degli ultimi trent’anni, riducendola a merce di scambio clientelare e passerella politica.

Quello che è successo – aggiungono gli esponenti del Comitato - potrebbe ripetersi in qualsiasi altro momento e luogo, per altre centinaia di casi di persone abbandonate a loro stesse». La fiaccolata si snoderà nelle strade e nei vicoli della città vecchia. Prevista anche una sosta davanti la casa distrutta dalle fiamme con una preghiera per le tre vittime del rogo.