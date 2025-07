«L'incendio che ha colpito l'azienda "Ecologia Oggi" a Lamezia Terme non solo ha sollevato gravi preoccupazioni ambientali, ma ha anche implicazioni significative per la sicurezza sui posti di lavoro». È quanto afferma Giovanna Folino Gallo, segretaria Fp Cgil con delega.

«L’incendio ha posto in evidenza la necessità di garantire un ambiente di lavoro sicuro. Le condizioni all'interno dell'azienda, prima e dopo l'incidente, necessitano di un’attenta valutazione per prevenire problemi di sicurezza in futuro – prosegue la sindacalista –. È fondamentale che le aziende del settore siano dotate di piani di emergenza e che i dipendenti ricevano formazione adeguata sulle procedure da seguire in caso di incendi o altre emergenze. Le autorità devono garantire che vengano effettuati controlli regolari sulle pratiche di sicurezza. Dopo un evento di tale gravità, è anche essenziale che le autorità competenti eseguano ispezioni per valutare le condizioni di lavoro e le misure di sicurezza esistenti. L'obiettivo sarà quello di garantire che simili incidenti non si ripetano in futuro».

«L'incendio a Lamezia Terme – aggiunge Folino Gallo – ha evidenziato non solo l'importanza della gestione sicura dei rifiuti, ma anche la necessità di un’approfondita riflessione sulle condizioni di lavoro e la protezione della salute dei lavoratori. È cruciale che tutti i soggetti coinvolti – aziende, lavoratori e autorità – collaborino per sviluppare strategie che garantiscano la sicurezza e il benessere della forza lavoro, affrontando le sfide derivanti da questa emergenza».

«Infine – conclude – ci si augura vivamente che questo evento non abbia ricadute occupazionali significative per i lavoratori coinvolti. Ci si augura che, attraverso interventi coordinati e una gestione adeguata, si possa tornare rapidamente a una situazione di normalità nel rispetto della sicurezza e della salute dei lavoratori e delle comunità presenti nell’area interessata».