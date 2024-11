La Presidente facente funzioni della Regione, Antonella Stasi invia i più sinceri auguri alle famiglie impegnate con i propri ragazzi ed un buon lavoro a tutti i componenti della struttura scolastica calabrese

CALABRIA - "A nome della Giunta regionale formulo gli auguri migliori di un anno scolastico che possa accompagnare un percorso entusiasmante, sereno, proficuo per ognuno dei giovani alunni impegnati nelle scuole della Calabria". Lo afferma la Presidente facente funzioni della Regione, Antonella Stasi, in una dichiarazione per l'apertura, fissata per domani, del nuovo anno scolastico. "Desidero, inoltre, inviare i più sinceri auguri - aggiunge - alle famiglie impegnate con i propri ragazzi ed un buon lavoro a tutti i componenti della struttura scolastica calabrese. Primi fra tutti agli insegnanti, per la responsabilità e la dedizione con cui assumono un ruolo fondamentale di guida in un tratto di cammino molto importante dei giovani, come quello educativo. Grazie anche al loro lavoro, si potrà costruire la nuova Calabria del domani, perché nei giovani sono riposte le speranze del futuro. Buon anno di studio e di lavoro". (ci)