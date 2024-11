L'incontro “Calabria con Vista”, a Fiumefreddo, nasce per promuovere l’impresa in agricoltura e nel turismo

È iniziato l'incontro "Calabria con Vista" una iniziativa tesa a promuovere impresa in Agricoltura e Turismo. "Pratichiamo bellezza". Viaggiart e Ismea tra i promotori della prima tappa itinerante che tenta di mettere in rete la bellezza e la creatività calabrese. E non a caso la prima di queste riunioni si tiene in uno degli scenari più suggestivi e belli della Calabria, Fiumefreddo e il suo Castello La Valle. "Dobbiamo insegnare ai calabresi a conoscere la Calabria" -ha affermato Franco Laratta sub commissario Ismea e tra i promotori dell'incontro- far conoscere la nostra Regione e poi mettere in rete i nostri percorsi".

Insomma fare diventare la conoscenza della bellezza della nostra terra, spesso sconosciuta ai calabresi, una potenza dirompente nella rete. Tecnologia, bellezza, tradizione. Una bellezza che si somma alle eccellenze che esistono già. Un appello a ritrovarsi, quello dei promotori, che è stato accolto da imprenditori e operatori agricoli e turistici da tutta la Regione. Particolarmente interessante la testimonianza dei ragazzi di "viaggiart" che hanno sviluppato un app, premiati dal Presidente della Repubblica.

"Agricoltura e turismo si intersecano". L'obiettivo dell'incontro serve a sviluppare nuove sinergie che vadano verso questa direzione. Tante le testimonianze di imprenditori calabresi ma anche di imprenditori non calabresi che sono rimasti in Calabria perché si sono innamorati della bellezza di questa terra.