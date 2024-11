Il fortunato vincitore ha centrato un 9 Oro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 22,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 758 milioni dall'inizio dell'anno

Il concorso del 10eLotto di giovedì 7 marzo ha premiato un fortunato giocatore di Belvedere Marittimo, in provincia di Cosenza, il quale, come riporta Agipronews, si è aggiudicato ben 50mila euro centrando un 9 Oro.

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 22,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 758 milioni di euro in questo 2024.