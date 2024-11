Operazione del Commissariato di polizia. La droga scoperta nel quartiere Capizzaglie nell’ambito di alcuni servizi di controllo del territorio. Al vaglio la posizione di alcuni giovani.

LAMEZIA TERME - Oltre 32 chilogrammi di marijuana sono stati sequestrati dal personale del Commissariato di polizia di Lamezia Terme nel corso dei servizi straordinari di controllo del territorio.

I fatti. I poliziotti hanno notato in una stradina del quartiere Capizzaglie, in uno spiazzo sterrato, un furgone e intorno allo stesso strani movimenti di alcuni giovani che viaggiavano sugli scooter. Insospettiti, i poliziotti hanno avviato un servizio di osservazione a distanza identificando nei pressi del furgone alcuni giovani, la cui posizione e' al vaglio degli inquirenti. Una volta intervenuti all'interno del furgone sono stati trovati in due scatoloni trenta panetti, avvolti con cellophane, di marijuana per un peso complessivo lordo di 32 chili e mezzo. La sostanza stupefacente e' stata sequestrata. Sono in corso indagini per individuare i detentori della droga.