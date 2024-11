Appaltati i lavori di recupero dell'antico monastero e dell'area archeologica

LAMEZIA TERME (CZ) - Seicentomila euro per il recupero dell’Abbazia Benedettina situata a Sant’Eufemia. I lavori sono stati appaltati grazie ad un progetto finanziato dal Por Calabria 2007/2013. Un altro milione di euro arriverà grazie ad un finanziamento regionale per la sistemazione dell'intera area archeologica dell'Abbazia, comprendente sia la parte già di proprietà comunale, sia le aree per cui è stata avviata la procedura di esproprio, insieme ad un terreno su cui sorge un immobile rurale da destinare a punto informativo e servizi. Da anni nell’area si svolge il festival “Magna Graecia Teatro”. Con i fondi comunitari si interverrà portando a termine gli scavi, che negli ultimi hanno hanno consentito di riportare alla luce la cripta e il pavimento dell’abside.