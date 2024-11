«Vi prego, non ragioniamo in termini politici dividendoci e spartendoci la tunica del popolo di Dio». Monsignor Francesco Savino, vice presidente della Conferenza episcopale italiana, rilancia. E lo fa, stavolta, tuonando attraverso gli schermi di LaC per parlare alla Calabria e ai meridionali tutti: l’Autonomia differenziata - questa Autonomia differenziata - non è un buon viatico per la giustizia sociale.

Parole forti, riprese e rilanciate da un suo conterraneo illustre, Antonio Decaro, anche lui in collegamento con Dentro la Notizia, il format di LacNews24 condotto da Pier Paolo Cambareri: il presidente nazionale dell’Anci (e sindaco di Bari) ribadisce anche lui, così come l’attuale vescovo di Cassano originario di Bitonto, le storture di un disegno di legge che non può essere licenziato in maniera semplicistica, e cioè senza le dovute garanzie legate al finanziamento dei Livelli essenziali di prestazioni e alla certezza sulla qualità dei diritti da assicurare a partire dai temi della sanità e dell’istruzione. Due punti sui quali nessuno intende transigere. E neanche i tanti sindaci calabresi scesi in piazza stamattina, davanti alle Prefetture, per esprimere il proprio dissenso rispetto al disegno di legge a firma Calderoli.

Monsignor Savino prende proprio il tema della sanità per rappresentare il potenziale “modello” di ciò che potrebbe essere l’Italia del domani. «Abbiamo – si domanda – garanzie sul diritto alla salute, condizione necessaria per poter vivere da cittadini? Ciò che è accaduto alla sanità potrebbe accadere a tutte le altre materie che saranno devolute alle regioni». Ecco, punti centrali sui quali anche gli ospiti dell’inviato Salvatore Bruno si sono espressi in maniera abbastanza netta: il professore Walter Nocito, docente di Diritto Pubblico all’Unical, e il sindaco di Casali del Manco, Francesca Pisani. Omogeneità di vedute, coincidenze ideali e politiche che trovano in Antonio Decaro un punto di riferimento nazionale: non è solo una questione avvertita a Sud, ha fatto comprendere chiaramente l’attuale sindaco di Bari, ma percepita nei suoi effetti a Settentrione. Lo stesso Nord del Paese al quale monsignor Savino lancia un monito: non pensiate che con una Italia a tante velocità, la parte “alta” dell’Italia possa procedere a un ritmo più veloce. Arriverà fino alla Camera questo appello?

