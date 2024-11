In Calabria ci sarà il conduttore e “cronista della gastronomia” Edoardo Raspelli. Il presidente Coldiretti Molinaro: «Una straordinaria occasione per la valorizzazione del territorio»

Arance e altri agrumi e frutta tropicale della Piana di Rosarno-Gioia Tauro saranno protagonisti di "Melaverde", una delle trasmissioni televisive più longeve e di successo.

In Calabria ci sarà il conduttore e "cronista della gastronomia" Edoardo Raspelli. "Domani giovedì 24 e venerdì 25 - è scritto in una nota di Coldiretti - Raspelli, insieme alla squadra di Melaverde, sarà nella piana tra Rosarno e Gioia Tauro, con la guida del vice direttore della Coldiretti e responsabile regionale di Campagna Amica Pietro Sirianni. Si racconterà il grande ruolo della coltivazione delle arance nell'economia regionale ed italiana. Si parlerà anche degli altri agrumi presenti nella piana e della frutta tropicale che viene coltivata sempre tra Rosarno e Gioia Tauro".

"E una straordinaria e importante occasione - ha commentato Pietro Molinaro, presidente di Coldiretti Calabria - per la valorizzazione del territorio legato inscindibilmente alle produzioni agricole, una vetrina di pregio per continuare a non lasciare sola Rosarno e a coltivare gli stessi interessi".