Gestiscono le risorse la Soprintendenza e il Comune. La prima pronta ad avviare il cantiere su una porzione di cabine lato sud. Il secondo all’opera per pubblicare la gara di appalto. Al via un project financing per riqualificare la Torre Nervi

Cinque milioni di euro stanziati dal Ministero della Cultura e relativi a interventi in corso in capo alla Sovrintendenza, nella misura di due milioni di euro impegnati su una porzione importante di cabine lato sud, e in capo al Comune, nella misura di tre milioni di euro impegnati sul completamento della bonifica e del recupero delle altre cabine e degli altri servizi lato nord.

A questi cinque milioni di euro del Mic deve essere aggiunto l’importo di 1 milione e mezzo di euro attinti dal Pon Metro 2014/2020 (prima React-Eu) per l’intervento già eseguito e completato, che ha restituito al decoro 92 cabine (lato nord) delle oltre 780 totali. Dunque, sullo storico e fortemente degradato Lido comunale di Reggio Calabria si concentrano investimenti per un valore complessivo di circa 7 milioni di euro. Resta fuori dagli attuali finanziamenti il recupero della parte restante delle cabine lato sud, della Torre Nervi e della corrispondente area esterna.

I tre milioni di euro in gestione al Comune di Reggio derivano dall’emendamento Cannizzaro, dunque dalla legge di Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023/2025 del 29 dicembre 2022 numero 197 che ha istituito, nello stato di previsione del ministero della Cultura, un fondo in cui rientra anche il finanziamento del recupero del Lido Comunale di Reggio Calabria, in ragione della sua rilevanza storica.

