Previsti per la struttura, ritenuta di rilevanza storica, 3 milioni di euro in un fondo istituito con legge di Bilancio nel 2022 presso il ministero della Cultura. L'assessore comunale Carmelo Romeo: «Interverremo sul blocco a nord di quello già bonificato e proseguiremo con il recupero»

«Ieri l’avviso per le manifestazioni di interesse, a giorni l’approvazione in giunta del progetto di fattibilità tecnico-economica ed entro fine anno l’avvio della procedura negoziale per l’affidamento dell’appalto integrato».

Spiega così i passi dell'amministrazione Falcomatà in questo ultimo scampolo di anno con riferimento al recupero della storica struttura balneare del Lido comunale di Reggio Calabria, l’assessore alla "Città europea e resiliente" con delega specifica al Lido comunale, Carmelo Romeo.

L'amministrazione comunale reggina si prepara, infatti, a chiudere il 2024 guardando all'estate 2025 e avviando l'iter per riqualificare un importante lotto di cabine del Lido Comunale con i tre milioni di euro del fondo istituito con la legge di Bilancio nel 2022 presso il ministero della Cultura. Ciò in ragione della rilevanza storica dell'intero complesso balneare.

«L'impegno dell'Amministrazione con il dirigente di settore, che è anche il Rup, Bruno Doldo, è quello di arrivare alla prossima estate con tutte le cabine lato nord rispetto al blocco dei servizi e delle 92 già bonificati e riqualificati. In caso di economie potrebbero anche essere eseguiti anche altri interventi. Al momento, anche in sinergia con l'assessore ai Lavori Pubblici Franco Costantino, abbiamo delimitato questa area di intervento», prosegue ancora l'assessore comunale di Reggio Calabria, Carmelo Romeo.