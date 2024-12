Belvedere Marittimo è una località turistica rinomata per le sue spiagge e per il suo centro storico. In occasione del Natale, il suo borgo si trasforma in un luogo incantato, perfetto per trascorrere qualche giorno in relax e alla scoperta delle tradizioni locali in un villaggio natalizio incantato, grazie a un evento che celebra le tradizioni e le eccellenze locali.

Catanzaro, invece, si accende di luci e calore natalizio nel quartiere Santa Maria di Mezzogiorno a Pianicello per un Natale indimenticabile. Grazie all'iniziativa "Insieme a Natale", le vie del centro storico si animeranno con eventi, musica, degustazioni e iniziative solidali. Un'occasione unica per riscoprire le tradizioni e rafforzare il senso di comunità. (vedi tutta la puntata qui).

Jennifer Stella e Italo Palermo accolgono, nell’ambito della trasmissione Zigo Zago, in diretta dall’aeroporto di Lamezia l'assessore Marco Carrozzino che ci racconta delle iniziatiche che si svolgeranno questo fine settimana nel centro storico di Belvedere Marittimo. Grazie alla collaborazione tra il Comune, l'Arsac e l'associazione Air Music, il borgo calabrese ospiterà un ricco programma di eventi che celebrano le tradizioni e le eccellenze locali. L'iniziativa prevede degustazioni di prodotti tipici, concerti, mercatini e attività per bambini.

Nel cuore del Natale calabrese, dunque Belvedere Marittimo si prepara a stupire residenti e turisti con un fine settimana che promette di far vivere un'esperienza unica. Il 21 e 22 dicembre, il centro storico del comune marittimo, solitamente punto di riferimento per le vacanze estive, diventa protagonista di un evento natalizio che unisce tradizione, arte, cultura e gusto. «Vogliamo rendere omaggio alla bellezza del nostro borgo, unendo la magia del Natale alla tradizione culinaria e culturale che ci rappresenta», ha affermato Carrozzino.

L'evento, che si terrà nella suggestiva piazza del centro storico, prevede esposizioni di prodotti tipici, ma non solo. Durante il fine settimana, il pubblico avrà anche l'opportunità di partecipare a talk e degustazioni, scoprendo i segreti della cucina locale direttamente dai produttori. «Oltre a questo, il nostro obiettivo è offrire un momento di condivisione e scambio che vada oltre il semplice intrattenimento», ha aggiunto l'assessore.

Sabato 21 dicembre, il centro di Belvedere Marittimo accoglierà, dunque, il pubblico con giochi per bambini, animazione, e un'atmosfera che richiama fortemente la tradizione natalizia. A dare il via alla serata ci penserà il concerto di Santino Cardamone, un artista calabrese che con la sua musica incanterà il pubblico presente. Il 22 dicembre, invece, il gran finale con il concerto di Natale. «Questo evento nasce dalla nostra passione per il nostro territorio e la voglia di creare qualcosa che possa coinvolgere tutti», ha spiegato Marco Carrozzino. E, infatti, il borgo si prepara a trasformarsi in un vero e proprio villaggio di Natale, con luci, addobbi e un presepe che renderà ancora più speciale l’atmosfera festiva.

Ma l’impegno dell'Amministrazione comunale non si ferma qui. Belvedere Marittimo è anche famosa per essere una località che, a breve, vedrà uno dei suoi cittadini ottenere la "seconda cittadinanza". «Sono legato a questa terra e mi ha dato tanto, tanto da farmi sentire un vero e proprio membro di questa comunità», ha detto Carrozzino, in riferimento al suo forte legame con la città. Inoltre, il Comune di Belvedere Marittimo ha voluto ricordare che, oltre al Natale, il borgo è anche simbolo di amore, grazie alla presenza delle spoglie di San Valentino, il patrono degli innamorati. «Abbiamo una tradizione che ci lega anche alla festa di San Valentino, e vi invito a tornare qui anche per il 14 febbraio per scoprire Belvedere Marittimo in tutto il suo splendore», ha concluso l’assessore.

Un Natale che risveglia il cuore di Catanzaro

Nel cuore pulsante di Catanzaro, l’atmosfera natalizia non è solo un momento di festa, ma anche una potente occasione di rinascita sociale e culturale. Il comitato di quartiere Santa Maria di Mezzogiorno di Pianicello, in collaborazione con associazioni locali e comitati di volontariato, è pronto a lanciare la seconda edizione di "Insieme a Natale", un evento che si svolgerà nel suggestivo centro storico del quartiere. Gaetano De Vita, presidente del sodalizio e Leone Leonida, portavoce dell'iniziativa, hanno spiegato l'importanza di questo evento, che non si limita a una semplice manifestazione natalizia, ma cerca di riscoprire e valorizzare la tradizione di un quartiere storico di Catanzaro. «L’obiettivo non è solo festeggiare, ma anche creare un momento di socializzazione tra le persone, recuperando le tradizioni di un tempo e facendo rivivere il nostro patrimonio culturale», ha detto Gaetano De Vita. "Insieme a Natale" non è solo una festa enogastronomica, ma un’occasione per rilanciare la vita comunitaria. Tra i piatti tipici della tradizione natalizia, non mancheranno le famose crispelle e il gustosissimo morsello, piatti simbolo della cucina catanzarese. Ma quest’anno, come ha sottolineato Leonida, l’evento si arricchisce con una serie di novità, tra cui la presenza di associazioni di volontariato che offriranno i propri prodotti, con i ricavi destinati a scopi benefici. «Abbiamo voluto aggiungere un tassello in più a questa manifestazione, creando un percorso che coinvolga il quartiere in modo completo», ha spiegato De Vita. «Non si tratta solo di mangiare e divertirsi, ma anche di fare qualcosa di significativo per la comunità».

A questo si aggiungono le visite guidate al presepe del Santuario di Santa Maria di Mezzogiorno, mostre fotografiche che abbelliranno le piazze circostanti. Inoltre, quest’anno ci sarà anche una band itinerante che, attraversando le viuzze del quartiere, contribuirà a rendere ancora più suggestiva l’atmosfera natalizia. «Vogliamo far vivere la magia del Natale anche in ogni angolo del quartiere, portando la musica e la cultura in giro per le strade», ha aggiunto Leonida. «Il Natale è l’occasione giusta per far crescere la comunità», ha dichiarato Gaetano De Vita. «Viviamo in un quartiere ricco di storia, con vicoli che raccontano storie di generazioni passate. Ecco perché non vogliamo solo celebrare il Natale, ma anche far rinascere quella socialità che ha caratterizzato il nostro quartiere per decenni». Infatti, il comitato non vede l’evento come una semplice festa, ma come uno strumento per rafforzare i legami tra i residenti, soprattutto in un’epoca in cui le persone tendono a chiudersi nel proprio mondo. «Vogliamo ridare vita ai nostri quartieri, farci conoscere di più, magari scambiare due chiacchiere con il vicino che non si vede da tempo», ha spiegato De Vita, «perché più che mai oggi è necessario costruire una rete di relazioni umane».

Il comitato di quartiere ha l’obiettivo di “rinvigorire il cuore di Catanzaro” e renderlo un esempio di come le tradizioni possano contribuire a migliorare la qualità della vita. «Abbiamo un patrimonio storico che dobbiamo tutelare e far conoscere», ha affermato Leonida. «Insieme a Natale è una manifestazione che non solo celebra il Natale, ma celebra anche la nostra cultura e la nostra identità».

Sabato 21 dicembre, il centro storico si trasformerà in un palcoscenico di emozioni, tradizioni e cultura. L’invito è aperto a tutti coloro che vogliono riscoprire il vero spirito del Natale, quello che unisce le persone e valorizza il territorio. «Non è solo un evento, è un modo di far rivivere la nostra città e riscoprire il vero significato della comunità», ha concluso De Vita.