Due gli eventi registrati dagli strumenti di rilevamento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia

COSENZA - Due scosse di terremoto sono state registrate dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Si sono verificate alle 15,41 e alle 15,43. La prima, di magnitudo 3.9 , e' stata avvertita distintamente dalla popolazione nell'area del Pollino, sia sul versante lucano sia sul versante calabrese. La seconda, di magnitudo 3.1, è stata registrata con epicentro nella stessa area. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. La situazione è monitorata dal centro operativo della Protezione Civile E' il secondo evento che si registra a distanza di due giorni. Mercoledì 4 giugno scorso alle 23,20 l'Ingv ha rilevato una scossa di magnitudo 3.8 con epicentro nell'area interessata dal sisma di oggi. L'epicentro del terremoto è stato individuato tra i comuni di Viggianello e Rotonda, in provincia di Potenza, e i comuni di Morano Calabro e Mormanno in provincia di Cosenza.