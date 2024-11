Per Mario Oliverio è stata una notte insonne e travagliata. Costretto dal giudice all’obbligo di dimora, il presidente della Regione si è rifugiato nella sua casa di San Giovanni in Fiore, dove nella mattinata di oggi 18 dicembre, hanno fatto capolino, tra gli altri, il presidente della Provincia di Cosenza Franco Iacucci e i consiglieri regionali Mimmo Bevacqua e Orlandino Greco.

Scatta il silenzio stampa

Dopo le dichiarazioni rilasciate ai giornalisti di Rai News, il governatore ha scelto adesso la strada del silenzio, aspettando i risvolti dell’inchiesta giudiziaria della Dda di Catanzaro e gli esiti del ricorso già preparato dai suoi legali, per ottenere la piena libertà. Non ha intenzione di dimettersi e si professa del tutto innocente ed estraneo ai fatti. In attesa che torni a dialogare con i giornalisti, Salvatore Bruno ha chiesto ai suoi compaesani cosa pensano di questa vicenda.