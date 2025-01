La raccolta dei rifiuti a Catanzaro non subirà interruzioni. Lo conferma ai nostri microfoni l'assessore della Giunta Fiorita dopo i timori di un nuovo bando che per vari motivi tarda ad essere emanato.

Nessuna flessione nel servizio

«Assolutamente no, da gennaio il servizio sarà continuamente attivo come lo è d'altronde adesso – dice a LaC Irene Colosimo, delegata all’Ambiente – e nel frattempo ci prepariamo a concludere, a finalizzare la documentazione relativa al bando di gara e nel nuovo anno avremmo modo di trovare un nuovo aggiudicatario e di continuare quindi il servizio con un'altra ditta».

La delibera ballerina

I dubbi erano stati insinuati dal ritiro di una delibera proposta e poi ritirata a cavallo dello scorso Natale.

«Questa determina era un impegno di spesa, invece stata interpretata in qualche modo come una proroga. Probabilmente il periodo di nove mesi per l'impegno di spesa è stato interpretato male».

Deadline in gennaio

È presumibile che entro metà gennaio, come indicato dall’Agenzia Anticorruzione, si esca definitivamente da questa impasse? «Siamo proprio gli sgoccioli per la preparazione della documentazione – aggiunge la Colosimo – Ovviamente ci sono una serie di passaggi la cui tempistica non dipende solo da noi per esempio il Piano Economico Finanziario dovrà essere approvato da Arrical o da un soggetto esterno e anche questa sarà una fase insomma difficile da prevedere a livello temporale però non dovrebbe prendere troppo tempo».

Il nodo della transazione

Altro scoglio: l’eventuale ricorso contro la transazione della precedente amministrazione. «Questa è una cosa in fase di valutazione – ammette con un pizzico di imbarazzo la giovane delegata comunale dell’amministrazione di centrosinistra – non spetta solo a me quindi adesso non posso dare altri dettagli; di sicuro è un tema molto discusso attualmente tra tutti i soggetti interessati, visto che si tratta di un atto varato dalla precedente amministrazione di centrodestra ed a più riprese contestato nella forma e nella sostanza».

La querelle col predecessore

Continua intanto il botta e risposta col predecessore assessore Giorgio Arcuri. Questi, contestando modi e tempi di gestione alla sua nuova collega, l’ha sfidata in un confronto pubblico, accettato dalla Colosimo ma solo dopo l’elaborazione del nuovo bando.