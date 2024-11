La dea bendata bacia la Calabria. Registrata una vincita milionaria all’Antica tabaccheria di Francesco Tucci in via Cilea a Rende. Nell’estrazione delle tredici di ieri è stato vinto un milione di euro. Dopo circa un’ora, i titolari della ricevitoria hanno ricevuto la telefonata della Lottomatica che li informava dell’avvenuta vincita. Federica e Francesco non hanno la minima idea su chi possa essere il fortunato o la fortuna: la tabaccheria apre alle quattro del mattino fino a mezzanotte e quindi sono tantissimi i clienti che passano da lì.

l Million Day è il nuovo gioco di Lottomatica che ti permette di vincere fino a 1 milione di euro al giorno. Il suo funzionamento è semplice: bisogna compilare una schedina scegliendo 5 numeri da 1 a 55 e attendere l’estrazione per scoprire se si è tra i vincitori del Million Day. Di seguito maggiori informazioni e consigli su come giocare la propria schedina. «Era da tanto che aspettavamo questo momento, una super vincita nel nostro punto vendita – hanno commentato i titolari -. Siamo felicissimi per il nostro fortunato/a che ha centrato 5 numeri su 5 al MillionDay con una vincita da sogno ebbene sì da noi oggi hanno vinto».